Er tue einfach, "was ich kann, woran ich glaube, was ich für wichtig halte", meinte Klopp weiter. Der Umgang mit seinen Spielern sei dabei ein zentraler Punkt, da es helfe, "wenn sich jeder ernst genommen, jeder wahrgenommen fühlt".

Sein Führungsstil sei deshalb "stark am Menschen orientiert. Ich bin sehr interessiert daran, dass es den Leuten um mich herum gut geht. Dann können sie ihr Potenzial leichter ausschöpfen. Und ich bin grundsätzlich gerne der Freund meiner Spieler. Wobei mir klar ist, dass ich nicht ihr bester Freund sein kann", erklärte der 53-Jährige weiter.

Klopp will auch trotz der Erfolge mit Liverpool in den letzten Jahren weitere Titel holen: "Ich selbst habe den Champions-League-Sieg schon eine Woche später nicht mehr gefühlt. Das war bei der Premier-League-Meisterschaft genauso. Ich bin also schon lange wieder hungrig."