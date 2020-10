Nach 20 Minuten schien die einzige offene Frage die nach der Höhe des Sieges von Manchester City zu sein – so dominant waren die Gäste in der Anfangsphase nach dem 2:5 gegen Leicester aus der Vorwoche. Schon nach drei Minuten donenrte Kevin de Bruyne einen direkten Freistoß an den Pfosten, kurze Zeit später köpfte Ruben eine Ecke per Aufsetzer knapp am Tor vorbei.