Jürgen Klopp war begeistert. "Was für ein Spiel, was für ein Gegner, war für eine Vorstellung von beiden Teams?", fragte der Teammanager von Englands Fußball-Meister FC Liverpool nach dem 4:3 (3:2) zum Saisonauftakt der Premier League gegen Aufsteiger Leeds United rhetorisch und gab die Antwort gleich selbst: "Ein richtiges Spektakel, ich liebe so etwas!" Matchwinner bei den Reds war der dreifache Torschütze Mohamed Salah.