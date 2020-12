Seine erfolgreichste Zeit hatte Houllier aber in Liverpool. In der Saison 2000/01 gewann er mit den Reds den UEFA-Cup durch ein 5:4 im Finale von Dortmund gegen Deportivo Alaves, im selben Jahr führte er Liverpool mit den deutschen Nationalspielern Dietmar Hamann und Markus Babbel zum Erfolg in FA-Cup, Ligapokal und UEFA-Supercup.