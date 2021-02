Manchester City entscheidet in dieser Saison selbst, wer den Meistertitel in der Premier League gewinnt. Denn der Fußball, den die Skyblues in dieser Saison zumeist präsentieren, ist so dominant und effektiv, wie es sich Guardiola wünscht. Manchester ist im Spiel mit dem Ball extrem sicher und variabel, im letzten Drittel klar und zielorientiert – nicht mehr ganz so verspielt wie in der vergangenen Saison – und in der Defensive kompakt und geordnet. So verteidigen auch die Offensivspieler bis tief in die eigene Hälfte.