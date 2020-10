ManCity trat vom Anpfiff an dominant auf. Die Guardiola-Elf münzte ihr vielen Ballaktionen in eine Reihe guter Chancen um.

Folglich ging sie in der 23. Minute verdient in Führung. Riyad Mahrez spielte einen tollen Vertikalpass auf Sergio Agüero, der nach links in den Sechzehner zu Phil Foden weiterleitete. Dieser ließ Héctor Bellerín aussteigen und zog flach ab. Bernd Leno faustete nach vorne, wo Raheem Sterling aus elf Metern zum 1:0 einschoss.