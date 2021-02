Tabellenführer Manchester City hat seinen Vorsprung in der englischen Premier-League vor Meister FC Liverpool durch ein 3:0 (1:0) gegen Tottenham Hotspur auf 13 Punkte ausgebaut. Als Doppelpacker trat einmal mehr Nationalspieler Ilkay Gündogan (50./66.), der in der 69. Minute angeschlagen ausgewechselt wurde, in Erscheinung.