Pep Guardiola verteilte am vergangenen Mittwochabend ein Sonderlob. Nein, nicht an seine Mannschaft, die in den vorangegangenen 90 Minuten dem Stadtrivalen Manchester United beim souveränen 2:0-Sieg im Halbfinale des Carabao Cups wenig Chancen gelassen hatte. Sondern an seinen Sportdirektor.