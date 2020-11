Sowohl Manchester United (Platz 15) als auch der FC Arsenal (11.) blieben zu Saisonbeginn unter den eigenen Möglichkeiten. Umso mehr benötigten beide Mannschaften unbedingt die drei Punkte.

Vor allem Arsenal ging auch dementsprechend engagiert zu Werke. Die Gunners liefen United von Beginn an aggressiv und hoch an und erzwangen so einige Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte. Einzig bei den Pässen im letzten Drittel fehlte zunächst noch etwas die Genauigkeit. Pierre-Emerick Aubameyang verpasste nach einer flachen Hereingabe von Hector Bellerin den Ball am langen Pfosten um einen Schritt (14.).

Von den Gastgebern kam dagegen offensiv fast gar nichts, was auch an Arsenals gutem Zweikampfverhalten lag. Erst nach einem starken Pass von Marcus Rashford konnte Mason Greenwood aus spitzem Winkel, den ersten und in Halbzeit eins einzigen Torschuss verbuchen (21.).

Als auch Arsenals erste Offensivwelle etwas verpuffte, ergab sich ein mittelfeldlastiges Spiel ohne große Torchancen. Zum Ende der Halbzeit drehten die Gunners aber nochmal auf. Aubameyang legte nach einer Flanke in den Strafraum nochmal auf Alexandre Lacazette ab, doch weil Victor Lindelöf den Ball noch mit der Fußspitze abfälschte, trat der Franzose beim Schussversuch in die Luft (36.).

Nur zwei Minuten später eroberte Willian den Ball kurz vor dem Sechzehner. Nach einem Doppelpass mit Aubameyang schlenzte der Brasilianer den Ball an die Oberkante der Latte (38.). Kurz vor der Halbzeit vergab der gut positionierte Bukayo Saka per Kopf eine weitere gute Chance auf die Führung (44.).

So konnte sich United glücklich schätzen, mit einem Unentschieden in die Pause zu gehen. Allerdings kamen die Gastgeber dann deutlich engagierter aus der Kabine und spielten nun viel zielstrebiger nach vorne.

Trotzdem hatte Aubameyang mit einem Schlenzer, der knapp am langen Pfosten vorbeiging, die erste gute Gelegenheit der zweiten Hälfte (52.). Auf der anderen Seite köpfte Harry Maguire nach einem Freistoß knapp vorbei (55.).

Den ersten Treffer der Partie ermöglichte dann Paul Pogba, der sich im Zweikampf mit Bellerin ungeschickt anstellte und den Spanier beim Klärungsversuch im Strafraum am Fuß traf. Den fälligen Elfmeter verwandelte Aubameyang souverän im rechten Eck zur 1:0-Führung (69.).

United hatte in der Folge zwar deutlich mehr Ballbesitz, schaffte es aber nicht wirklich, sich durch Arsenals Defensivverbund zu kombinieren. Die beste Chance war eine flache Flanke vom eingewechselten Donny van de Beek, die Mohamed Elneny so abfälschte, dass der Ball gegen Bernd Lenos Kopf und von dort an den Pfosten klatschte (85.). Eine Minute zuvor räumte Gabriel den eingewechselten Nemanja Matic im Strafraum ab, wobei er Ball und Gegner traf. Schiedsrichter Michael Dean ließ aber weiterlaufen (84.).

Ansonsten verteidigte Arsenal bis zum Ende konsequent und verdiente sich den Sieg. Manchester United dagegen findet sich nach einem weiteren schwachen Auftritt auf Platz 15 wieder.

Das fiel auf: Uniteds zwei Gesichter

Auf das 5:0-Torfestival gegen RB Leipzig in der Champions League folgte bei Manchester United ein weiterer mauer Auftritt im Liga-Alltag. Insbesondere die Mittelfeldzentrale ließ Vieles vermissen. Viel zu selten kamen die Bälle ins letzte Angriffsdrittel, wo Rashford und Greenwood förmlich verhungerten. In der zweiten Halbzeit wurde United etwas besser, aus dem Spiel heraus gelangen aber weiterhin nur wenige gute Aktionen. So bleiben die Red Devils mit gerade einmal sieben Punkten aus sechs Spielen im Tabellenkeller.

Der Tweet zum Spiel:

Seit 2006 mussten sich Gunners-Fans gedulden, ehe dem FC Arsenal mal wieder ein Sieg im Old Trafford gelang. Kein schlechter Grund zur Freude.

Die Statistik: 100

Der Trainerstuhl von Ole Gunnar Solskjaer wackelte in den letzten Wochen so stark wie noch nie. Nach dem verpatzten Saisonauftakt (unter anderem 1:6 gegen Tottenham Hotspur) konnte sich der Norweger aber durch Siege in der Champions League (2:1 gegen Paris Saint-Germain, 5:0 gegen RB Leipzig) nochmal retten und durfte daher gegen Arsenal sein 100. Spiel als Trainer der Red Devils feiern. Nach dem schwachen Auftritt gegen die Gunners dürfte der United-Coach aber wieder zur Diskussion stehen.

