So lief das Spiel:

Manchester City dominierte das Geschehen vom Anpfiff an. Die Guardiola-Elf hatte im ersten Abschnitt 73 Prozent Ballbesitz, münzte diesen aber relativ selten in Torchancen um. Fünfmal kam sie zum Abschluss, dreimal davon wurde Ball aufs Gehäuse platziert.

Premier League Guardiola kritisiert Spielplan: "Niemand sorgt sich um die Spieler" VOR 2 STUNDEN

In der vierten Minute servierte Kevin De Bruyne von rechts per Eckstoß. James Justin köpfte aus dem Fünfer in die rechte Strafraumhälfte, wo Riyad Mahrez gegen seinen Ex-Verein per Direktabnahme links oben zum 1:0 in den Winkel knallte.

Nach dem verdienten Führungstreffer senkten die Skyblues das Tempo - viel Zwingendes war nicht mehr zu sehen.

Harvey Barnes spielte in der 36. Minute einen Steckpass auf Jamie Vardy, der im Strafraum von Kyle Walker gehalten wurde und zu Fall kam. Der Referee entschied auf Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an und hämmerte links oben zum 1:1 ein (37.). Keeper Ederson wurde bei Vardys strammen Schuss keine Abwehrchance gelassen.

Danach traten die Foxes mutiger auf. Meist war für sie aber vor dem Strafraum Schluss.

Zwar hatten die Skyblues nach dem Seitenwechsel einen ähnlich hohen Ballbesitzanteil, sowie erneut ein Chancenplus, doch individuelle Fehler brachten die Gäste auf die Siegerstraße. In der 54. Minute vollstreckte Vardy am Ende einer tollen Kombination sehenswert. Youri Tielemans und Timothy Castagne spielten einen verzögerten Doppelpass. Letzterer war rechts durch und gab kurz vor der Grundlinie flach in den Fünfer, wo Vardy den Ball mit der Hacke zum 2:1 ins Tor lenkte.

Lediglich vier Minuten später bekam Vardy zum zweiten Mal einen Strafstoß zugesprochen, den er wieder selbst verwandelte. Eric García räumte ihn im Sechzehner ab, den fälligen Elfmeter schoss er flach zum 3:1 ins rechte untere Eck.

Im Anschluss spielte sich viel zwischen den Strafräumen ab, ehe der eingewechselte James Maddison per Sahnetor auf 4:1 stellte. Nampalys Mendy passte zu Maddison, der in halblinker Position aus der Ferne abzog. Sein Distanzschuss schlug rechts oben ein (77.).

Zwar verkürzte Manchester in der Schlussphase zunächst, wenig später stellten die Foxes den Drei-Tore-Vorsprung aber wieder her.

In der 84. Minute servierte Mahrez von rechts per Eckstoß. Der hoch hereingegebene Ball landete bei Nathan Aké, der aus zentraler Position zum 2:4 einnickte.

Zwei Minuten später riss Benjamin Mendy Maddison in der Box zu Boden. Schiedsrichter Michael Oliver zeigte zum dritten Mal auf den Elferpunkt. Tielemans trat an und wuchtete halbhoch zum 5:2-Endstand ins rechte Eck (88.)

Manchester City verlor nach 25 ungeschlagen ersten Heimspielen einer Premier-League-Saison wieder. Leicester gewann hingegen erstmals in der Vereinsgeschichte in der höchsten englischen Liga die ersten drei Partien.

Vor allem für Pep Guardiola war es ein bitterer Abend: Er kassierte erstmals in seiner Trainerkarriere fünf Gegentore in einem Spiel. In den 685 Begegnungen davor passierte ihm das nicht.

Der Tweet zum Spiel:

Besser hätte Mahrez' Jubiläum wohl kaum beginnen können. In seinem 200. Premier-League-Spiel netzte er bereits bei absolvierten drei Minuten und elf Sekunden ein. Es war sein 58. und schnellster Treffer im englischen Fußball-Oberhaus.

Das fiel auf: Guardiola bekommt Vardy nicht in den Griff

Nur zwei Spieler schafften es, gegen ein von Pep Guardiola trainiertes Team, einen Dreierpack zu erzielen. Der eine heißt Lionel Messi, der andere ist Vardy. Im Gegensatz zu Messi gelang dem Leicester-Knipser dieses Kunststück gar zweimal (zuvor im September 2016). Vardy wurde zudem zum ersten Spieler seit Liverpools Milan Baroš (2004 gegen Crystal Palace), der in einem Spiel zwei Elfmeter rausholte und beide selbst verwandelte. Nur Raheem Sterling (19), der in dieser Partie kaum nennenswerte Szenen hatte, holte in der Premier League noch mehr Strafstöße heraus als Vardy (18). Er erzielte gegen Guardiolas City bereits acht Premier-League-Tore sowie einen Treffer im EFL Cup - niemand traf häufiger gegen ein Pep-Team.

Die Statistik: 3

Vardy und Tielemans sei Dank: Leicester City wurde zum ersten Verein der Geschichte, der in einem Premier-League-Spiel drei Tore per Elfmeter erzielte.

Das könnte Dich auch interessieren: Lewandowski schlägt Alarm: "Alle zu kaputt"

Kohfeldt attackiert Kabak nach Spuck-Attacke: "Grobe Unsportlichkeit"

Fußball Transfer-News | Bei PSG-Abschied: So teuer soll Mbappé 2021 sein 25/09/2020 AM 15:44