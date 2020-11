Zusammen mit einem Kinderbuchverlag wird Rashford eine Serie mit an Jugendliche gerichteten Titeln auf den Markt bringen. Gestartet werden soll mit dem Buch "You Are A Champion", in dem durch Geschichten aus Rashfords Leben Themen wie Bildung, kulturelle Vielfalt und weibliche Vorbilder in den Mittelpunkt gerückt werden sollen.