Recep Tayyip Erdogan hat ein diabolisches Grinsen im Gesicht, mit dem Zeigefinger der rechten Hand deutet der türkische Staatschef auf die Marionette in seiner linken. Dort hängt an vier Fäden ein Fußballer im rot-weißen Trikot des FC Arsenal: Mesut Özil.

Özil ergreift in seiner Wortmeldung Partei für Aserbaidschan, das sich aktuell mit Armenien in einem blutigen Konflikt um die Region Bergkarabach befindet. "Aserbaidschans Problem ist unser Problem, seine Freude ist unsere Freude", schreibt der frühere Nationalspieler auf Türkisch: "Eine Nation, zwei Staaten." Dazu die Flaggen beider Länder.

Özils Verweis auf die "Besatzung" greife "zu kurz", sagte Omid Nouripour dem "SID". Wenn Özil Atatürk zitiere, sollte er auch erwähnen, dass dieser einmal sagte: "Frieden in der Heimat, Frieden in der Welt."

Die Türkei unterstützt Aserbaidschan, das sie als "Bruderstaat" wahrnimmt, bei den blutigsten Auseinandersetzungen in der Region seit dem Krieg in den 1990er-Jahren verschiedenen Medien zufolge mit Söldnern und Kampfjets. Nouripours Parteikollege Cem Özdemir hatte Erdogan daher "unerträgliches Zündeln" vorgeworfen.

Özil ficht das scheinbar nicht an. Ebensowenig der Appell seines früheren Arsenal-Kollegen Henrich Mchitarjan. Der Ex-Dortmunder hatte verschiedene Staatenlenker in der vergangenen Woche "mit sehr schwerem Herzen" in einem offenen Brief zum Handeln aufgefordert. Der "Aggressor" Aserbaidschan greife Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser an, schrieb der Armenier, vor den Augen der Welt spiele sich eine "menschliche Tragödie" ab.