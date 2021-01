Seinen letzten Einsatz in einem Pflichtspiel konnte Özil vor mehr als zehn Monaten am 7. März 2020 verzeichnen. Dabei hatte er im vergangenen Sommer in einem Interview mit "The Athletic" noch betont, dass er fest an ein Comeback im Trikot der Gunners glaube. Özil wechselte 2013 von Real Madrid nach London. Mit den Gunners gewann er unter anderem viermal den FA-Cup.