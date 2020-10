Nach "Mirror"-Informationen hoffen die Gunners, dass sie mit Özil eine Abfindung aushandeln können. Denn die Arsenal-Bosse wären den 31-jährigen Topverdiener - der Ex-Weltmeister kassiert ein Jahresgehalt von rund 21 Millionen Euro - gerne so schnell wie möglich los. Özil teilte jedoch zuletzt trotzig mit, er allein entscheide "wann ich gehe, nicht andere".

Die Engländer wollen sich am liebsten mit dem Mittelfeldspieler darauf einigen, seinen Vertrag so schnell wie möglich aufzulösen. Özil spielt seit 2013 für Arsenal, sein Vertrag ist aber noch bis 2021 datiert.

GESTERN AM 07:30

Nächster Rückschlag: Özil nicht in Arsenals Europa-League-Kader

Die Vereinsführung will ihn schon seit geraumer Zeit abgeben, allerdings scheiterten diese Bemühungen bislang an seiner Ablehnung eines vorzeitigen Vereinswechsels. Dem Bericht zufolge sei ein Transfer im Januar in die MLS offenbar eine Option, falls Özil sich bis dahin mit dem Klub einigen kann.