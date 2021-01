Unter dem Hashtag #AskMesut durften die Fans des Mittelfeldspielers Fragen einreichen, die der 32-Jährige auf seinem "Twitter"-Account beantwortete.

Darin bestätigte er zwar nicht seinen Wechsel zu Fenerbahce, schwärmte aber vom Verein. "Es ist der größte Klub in der Türkei", schrieb der Spielmacher. Gegenüber seinen Fans erklärte er seine Zuneigung zum türkischen Spitzenklub: "Jeder Deutsch-Türke unterstützt einen türkischen Verein, wenn er in Deutschland aufwächst. Meiner war Fenerbahce. Die sind wie Real Madrid in Spanien."

Ein Comeback beim FC Schalke schloss der ehemalige DFB-Akteur hingegen aus. "Ich will Sead nicht die Show stehlen", schrieb Özil mit einem Augenzwinkern in Richtung seines Kumpels Sead Kolasinac, der kürzlich per Leihe von London nach Gelsenkirchen gewechselt war.

"Um ehrlich zu sein, werde ich immer Sympathien für Schalke haben und ich wünsche ihnen alles Gute aus tiefsten Herzen. Aber eine Rückkehr ist für mich wirklich keine Option zu diesem Zeitpunkt", so der Gelsenkirchener. Seine Karriere will er aber definitiv fortsetzen. "Es gibt zwei Länder, in denen ich noch Fußball spielen möchte, bevor ich in Rente gehe: Türkei und USA", machte Özil klar. In der Türkei komme für ihn jedoch "nur Fenerbahce" in Frage.

Die Entscheidung, zu den Gunners auf die Insel zu wechseln, habe er "niemals bereut". Der frühere Schalke-Profi war im Sommer 2013 von Real Madrid zum FC Arsenal gewechselt. Seitdem bestritt er 254 Spiele (44 Tore, 77 Vorlagen) für die Mannschaft von Coach Mikel Arteta. Im März 2020 hatte Özil gegen West Ham United (1:0) seinen letzten Einsatz für die Londoner.

Der Vertrag des Ex-Nationalspielers in London läuft bis zum 30.06.2021.

