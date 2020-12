Mourinho scherzte weiter über die Wahl. Wenn Flick "sieben Titel in einer Saison holt, vielleicht bekommt er dann die Auszeichnung", so der Trainer von Tottenham Hotspur.

Klopp selbst hatte sich bei der Verleihung am Donnerstag vom Ergebnis überrascht gezeigt . Auch er selbst habe damit gerechnet, dass Bayern-Trainer Flick gewinnen würde, so der Liverpool-Trainer.

Durch das direkte Duell der zuvor punktgleichen Mannschaften verlor Tottenham den Anschluss an Liverpool und rutschte auf Tabellenrang zwei ab. Mourinho meinte zudem in Richtung des Reds-Coaches: "Wenn ich mich an der Seitenlinie genauso wie er aufgeführt hätte, hätte ich keine Chance gehabt, dort zu bleiben."