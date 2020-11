Newcastles Federico Fernandez (10.) war ein frühes Eigentor zum 0:1 unterlaufen. Chelsea eroberte mit dem fünften Saisonsieg am 9. Spieltag zumindest vorübergehend die Tabellenführung von Leicester City, das am Sonntag beim FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp antritt. Auch Liverpool selbst und Tottenham Hotspur mit einem Sieg gegen Manchester City (Samstag, 18:30 Uhr) könnten vorbeiziehen.

Kai Havertz fehlte Chelsea in Newcastle: Der deutsche Nationalspieler war an Corona erkrankt. Werner (vier Saisontore) hatte am Dienstag zur deutschen Mannschaft gehört, die in Sevilla in der Nations League unterging und ihre höchste Niederlage seit 1931 kassierte.