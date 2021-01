Am Mittwoch hatte die türkische Nachrichtenagentur DHA berichtet, dass sich Özil und Fenerbahce über die Vertragsdetails bereits einig seien. Dies dementierte anschließend Özils Berater Erkut Sögüt, der ebenfalls von einer Entscheidung in den kommenden Tagen sprach. Auch DC United aus der Major League Soccer gilt als Interessent an dem 32-jährigen Özil, der 2013 von Real Madrid für 47 Millionen Euro nach London gekommen war und dessen Vertrag im Sommer ausläuft.