Auch wenn er den 32-Jährigen gern habe, "so wenig rede ich mit ihm über diese Sache", meinte Gündogan weiter. Er könne sich aber dennoch vorstellen, "dass es gerade keine leichte Zeit für ihn ist, wobei ich glaube, dass er immer versucht, das Beste aus einer Situation zu machen".

Keiner der beteiligten Parteien verdiene eine solche Entwicklung, erklärte der DFB-Spieler. "Eine Aneinanderreihung von Umständen" habe dazu geführt, "dass die Situation jetzt so ist", so Gündogan: "Man wünscht niemanden, dass man gezwungen ist, nur noch zuzuschauen und nicht mehr Teil einer Mannschaft zu sein."

Der City-Star glaubt dennoch weiterhin an ein sportliches Comeback von Özil: "Vor allem wünsche ich ihm Gesundheit und das notwendige Glück, dass man in so einer Phase braucht, um die Dinge wieder positiv anzugehen."