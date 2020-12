"Zu 90 Prozent wird Özil sich uns in der Winterpause anschließen", zitierte die "BamS" Istanbuls Beiratsmitglied Murat Zorlu. Sollte dieser Plan scheitern, will Fener-Boss Ali Koc Özil angeblich auch noch im kommenden Sommer nach Ablauf seines Vertrags in London an den Bosporus locken.