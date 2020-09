"Ich glaube an Arsenal. Zusammen können wir große Dinge erreichen. Das Beste kommt noch", sagte Aubameyang.

Aubameyang war im Januar 2018 für 63,75 Millionen Euro von Dortmund nach London gewechselt. Seither hat er in 111 Pflichtspielen 72 Tore geschossen, mehr als jeder andere Spieler der Premier League in diesem Zeitraum. Auch bei Arsenals 3:0-Erfolg in Fulham zum Auftakt der neuen Saison hatte der Stürmer aus Gabun getroffen.