Neben dem Klub aus dem Westen Londons werden auch Schlusslicht Sheffield United und West Bromwich Albion in der kommenden Saison in der zweiten Liga antreten müssen. Aus dieser gelangen Norwich City um den deutschen Teammanager Daniel Farke und dem FC Watford der direkte Wiederaufstieg.

Der FC Brentford, Swansea City, der FC Barnsley und der AFC Bournemouth spielen in den am 17. Mai beginnenden Play-offs den dritten Aufsteiger aus. Nur der Sieger spielt in der nächsten Saison in der reichsten Liga der Welt.

