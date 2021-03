Publiziert 29/03/2021 Am 19:22 GMT | Update 29/03/2021 Am 19:38 GMT

Sergio Agüero absolvierte seit Juli 2011 insgesamt 384 Spiele für Manchester City. Dabei erzielte 257 Tore und bereitete 73 Treffer vor.

Sein wohl berühmtestes Tor erzielte der Argentinier am 13. Mai 2012, als er die Citizens am letzten Premier-League-Spieltag in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 3:2 gegen die Queens Park Rangers zum ersten Meistertitel seit 44 Jahren schoss.

In der laufenden Saison zählte Agüero unter Teammanager Pep Guardiola auch aufgrund zahlreicher Verletzungen nicht mehr zur Stammformation. Der 32-Jährige kam bisher auf 14 Einsätze und erzielte drei Tore.

Agüeros Vertrag läuft zum Saisonende aus.

Der Vorsitzende von Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, dankte dem Stürmer für dessen Verdienste bei den Citizens: "Sergios Hingabe für Manchester City in den vergangenen zehn Jahren kann nicht hoch genug bewertet werden. Seine Legende wird unauslöschlich in die Erinnerungen aller eingebrannt sein, die diesen Verein lieben, und vielleicht sogar auch bei denjenigen, die einfach nur Fußball lieben."

