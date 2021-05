Publiziert 24/05/2021 Am 11:01 GMT

"Wir lieben ihn so sehr", schwärmte Guardiola unter Tränen von Agüero, der City in Richtung Spanien verlässt, wo er laut "SID"-Informationen bis 2023 beim FC Barcelona unterschrieben hat: "Er ist eine besondere Person, für jeden von uns. Er ist so nett. Er hat mir sehr geholfen. Wir können ihn nicht ersetzen." Der 32-Jährige war einfach nur "sehr glücklich".

Sein letztes Pflichtspiel für Manchester könnte der Teamkollege von Ilkay Gündogan am 29. Mai im Champions-League-Finale von Porto gegen den FC Chelsea bestreiten. "Natürlich ist er bereit, wenn wir ihn brauchen, um die Champions League zu gewinnen", sagte Guardiola.

(SID)

