Publiziert 02/04/2021 Am 13:41 GMT

In der Champions League führte der 47-Jährige Chelsea ins Viertel- und im FA Cup ins Halbfinale, womit er die Chance auf Titel in der laufenden Saison sicherte.

In der Liga schaffte Tuchel den Anschluss an die Qualifikationsränge zur Königsklasse, aktuell steht der Klub auf Rang vier. Wettbewerbsübergreifend ist Tuchel in bislang 14 Pflichtspielen noch ungeschlagen.

Er war erst im Dezember bei Paris St. Germain entlassen worden.

Bundesliga Boateng keine Option für die EM? Flick kontert Hoeneß VOR 3 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Königslösung Zagadou? BVB kommt ins Grübeln

(SID)

Was läuft da zwischen dem FC Bayern und Spurs-Star Son?

Bundesliga Neue Nummer eins: BVB soll Interesse an Nübel haben VOR 6 STUNDEN