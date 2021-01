Guardiola erinnerte an die großen Bundesliga-Duelle während seiner Amtszeit bei Bayern München, Tuchel saß seinerzeit zeitgleich bei Borussia Dortmund auf der Trainerbank: "Wie Dortmund damals gespielt hat, war herausragend. Wir mussten hart kämpfen, um die Meisterschaft zu gewinnen."

Auch Jürgen Klopp, der wie Tuchel seine Profikarriere als Trainer beim FSV Mainz 05 begann, hat keine Zweifel, dass sich sein Kollege auch in der Premier League behaupten kann. "Thomas ist ein sehr guter Coach, ich habe den allerhöchsten Respekt vor ihm. Für den FC Chelsea sei dieser Transfer "wie ein Geschenk".

Eine ganz besondere Stadtrivalität im Fußball-Oberhaus könnte sich zwischen dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur entwickeln. Tuchel hatte als Kind, wie er einmal ausplauderte. für die "Spurs" geschwärmt, aber auch eingeschränkt: "Weil mir der Name so gut gefiel."

Darauf wollte Jose Mourinho aber nicht eingehen, Tottenhams Teammanager erinnerte stattdessen an Frank Lampard, Tuchels Vorgänger an der Stamford Bridge. "Gerade bei Frank, der eine wichtige Rolle in meiner Karriere gespielt hat, bin ich traurig. Aber der moderne Fußball ist brutal, jeder von uns kann früh oder später entlassen werden."