Werner wechselte vergangenen Sommer für 53 Millionen Euro von RB Leipzig zu den Blues. Von dem 24-Jährigen wurde erwartet, dass er seine Torjägerqualitäten auch in London zeigt, doch viele Treffer gelangen ihm in der Premier League bislang noch nicht. In der gesamten Saison schoss der deutsche Nationalspieler in 34 Pflichtspielen "nur" zehn Tore - in den letzten 17 Spielen traf er sogar nur einmal (beim 2:0-Sieg gegen Newcastle United).