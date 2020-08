In der zweiten Halbzeit war Schluss für den ehemaligen Leipziger, der in der 61. Minute durch den französischen Nationalstürmer Olivier Giroud ersetzt wurde. Der Ausgleich durch Albion, das Chelsea auch am ersten Spieltag der neuen Saison empfängt (14. September), fiel in der 90. Minute durch den ehemaligen Bundesliga-Profi Pascal Groß.