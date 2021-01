Es war der Dauerbrenner bei den Fans des FC Chelsea am Samstag in den sozialen Netzwerken.

Immer und immer wieder wurde ein Bild eines großen Tellers geteilt, auf dem ein winziges Dessert platziert war. Darüber der Spruch: "Timo Werner can't even finish that." Frei übersetzt: Nicht mal das schafft er.