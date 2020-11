Wenn ein 2:0-Sieg von Tottenham Hotspur gegen Manchester City niemanden mehr überrascht, dann kann das zwei unterschiedliche Gründe haben. Die Millionentruppe von Pep Guardiola steckt in der Krise, oder die Spurs sind unter der Leitung von José Mourinho ins Rollen gekommen.

Nun, beides ist richtig, was die derzeitige Tabelle in der Premier League bestens dokumentiert. Während die Citizens mit 15 Punkten nach neun Spieltagen nur auf Rang 11 stehen, grüßt Tottenham mit 21 Zählern und trotz des 0:0 gegen den FC Chelsea am Sonntag punktgleich mit dem FC Liverpool von der Tabellenspitze.

Wie konnte das passieren? In erster Linie kommen einem da natürlich die Torgaranten Harry Kane (sieben Saisontore) und Heung-min Son (neun Saisontore) in den Sinn. Chelsea-Trainer Frank Lampard lobte aber nicht nur das derzeit beste Sturmduo der Premier League: "Wenn wir Titelkandidat sind, dann sind sie es auch. Sie sind gut darin, eine weiße Weste zu behalten, denn sie sind gut organisiert. Da kann man erwarten, dass sie im Rennen bleiben."

Gute Organisation? Da kommt man in Nord-London in der laufenden Saison an einem Mann nicht vorbei. Es ist ein ehemaliger Bundesligaspieler und Liebling von Pep Guardiola, der sich in den vergangenen Wochen zum Schlüsselspieler der Spurs gemausert hat: Pierre-Emile Höjbjerg.

Pierre-Emile Höjbjerg: Der Mann mit dem nötigen Ekel

Der Däne wechselte zu Saisonbeginn als Kapitän des FC Southampton für die überschaubare Ablöse von 17 Millionen Euro nach Tottenham und ist aus dem Mittelfeld nicht mehr wegzudenken. In der Premier League machte der 25-Jährige bislang jedes Spiel über die kompletten 90 Minuten - und das aus gutem Grund.

Zwei Jahre in Folge hat es Tottenham verpasst, die offensichtliche Lücke im zentralen Mittelfeld zu schließen. Die Rolle des Beißers, des Aggressiv-Leaders auf der Sechs ist Höjbjerg wie auf den Leib geschneidert - und bislang hat er die Erwartungen massiv übertroffen.

Höjbjerg verleiht Tottenham die gewisse Ekelhaftigkeit, die es braucht, um die von Mourinho präferierte Attitüde auf den Platz zu bringen. Das Mourinho-Mindset ist - zugegebenermaßen etwas überspitzt beschrieben - gemein, zerstörerisch, rücksichtslos. Oder einfacher ausgedrückt: Nicht schön, aber effektiv.

Höjbjerg in Tottenham: Beeindruckende Statistiken

Seine Stärken mit Ball, sein sicheres Passspiel, seine Übersicht - alles Fähigkeiten, die ihn schon in jungen Jahren beim FC Bayern zu einem der Lieblingsschüler Guardiolas machten. Dass es in der Bundesliga letztlich nie zum großen Durchbruch kam, ist auch der großen Konkurrenz beim deutschen Rekordmeister und schwieriger Situationen bei den Leihstationen auf Schalke und beim FC Augsburg geschuldet.

In England jedoch spielte er sich frei, entfaltete sein ganzes Potential. Erst in Southampton, wo er Kapitän war, jetzt in Tottenham. Auf der Insel lernte er das Spiel gegen den Ball zu perfektionieren. Der heutige Höjbjerg scheut keinen Zweikampf. Er ist aggressiv, zeigt enorme Präsenz im Zentrum und grätscht, wenn es nötig ist, auch einfach mal seinen Gegenspieler weg. Ein Stück weit ekelhaft eben. Statistiken gefällig?

Die drittmeisten Tacklings in der Premier League 2020/21 – 29

Die zweitmeisten erfolgreichen Pässe in der Premier League 2020/21 – 695

Die sechstmeisten Fouls in der Premier League 2020/21– 18

Höjbjerg: Mehr als nur Defensivspezialist

Höjbjerg tut defensiv genau das, was Mourinho von ihm verlangt. Doch der Däne ist auch bereit, seine Rolle für das Team situativ anzupassen. Wie zuletzt beim 2:0-Sieg gegen Manchester City, wo er sich bei gegnerischem Ballbesitz fallen ließ und als zusätzlicher Linksverteidiger aushalf.

Zudem ist der ehemalige BayernProfi weit mehr als ein reiner Defensivspezialist, hat durchaus Qualitäten im Offensivspiel, erkennt Umschaltmomente und treibt an. Höjbjerg hat sich bei Tottenham in Rekordzeit wichtig gemacht. Sein Einfluss auf das Spiel der Spurs ist so groß, dass die größte Sorge der Nord-Londoner darin besteht, den Mittelfeldmann im Falle einer Verletzung ersetzen zu müssen.

Tom Bennett, Premier-League-Experte von Eurosport in London, geht sogar noch weiter. "Er ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Erfolgsformel der Spurs geworden und wird, wenn er fit ist, in jedem wichtigen Spiel der Zukunft eine Rolle spielen."

Wegweisende Wochen der Wahrheit

Am Sonntag starteten mit dem Spiel gegen Chelsea (0:0) wegweisende Woche. In den kommenden vier Wochen messen sich die Spurs mit dem Tabellenzweiten FC Liverpool und dem Tabellenvierten Leicester City. Außerdem steht das North London Derby gegen den FC Arsenal (12.) und ein Auswärtsspiel bei Crystal Palace an. Ein Programm, dass es in sich hat.

Nach diesen Spielen werden wir wissen, wie es um die Chancen der Spurs im Meisterrennen bestellt ist. Auch Wenn Mourinho weiterhin behauptet man selber hätte gegen die PS-starken Pferde im Titelrennen als "Pony" nicht den Hauch einer Chance.

