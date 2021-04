Publiziert 21/04/2021 Am 19:37 GMT | Update 21/04/2021 Am 19:37 GMT

Der 29-jährige Mason, der seine Karriere 2018 wegen der Spätfolgen nach einem Schädelbruch hatte beenden müssen, trat am Dienstag bis Saisonende die Nachfolge Mourinhos an.

Der Portugiese war einen Tag zuvor wegen der anhaltenden sportlichen Probleme und interner Querelen mit der Mannschaft gefeuert worden.

Danny Ings (30.) brachte die Spurs, die ihre Teilnahme an der Super League in der Nacht zu Mittwoch abgesagt hatten, in Rückstand.

Gareth Bale (60.) und Heung-Min Son (90., Foulelfmeter) drehten das Spiel.

(SID)

