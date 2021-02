Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea den ersten Prestigesieg in der englischen Premier League gefeiert. Der deutsche Teammanager setzte sich mit den Blues im Duell der Star-Trainer bei Tottenham Hotspur und José Mourinho am Donnerstag mit 1:0 (1:0) durch. Chelsea verbesserte sich in der Tabelle nach dem dritten Spiel unter Tuchel auf den sechsten Tabellenplatz.