Gündogan erzielte für ManCity das zweite Tor (56.). Zudem trafen John Stones (26. und 68.) und Raheem Sterling (88.). Dadurch liegen die Skyblues in der Tabelle als Zweiter nur zwei Punkte hinter Stadtrivale United - bei einem Spiel weniger.

In Sheffield brachte Serge Aurier (5.) die Spurs in Führung, Top-Stürmer Harry Kane legte noch vor der Halbzeit nach (40.). Mittelfeldspieler Tanguy Ndombele sorgte in der 62. Minute sehenswert für den Endstand (62.), nachdem Sheffields David McGoldrick den zwischenzeitlichen Anschluss erzielt hatte (59.).