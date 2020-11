Manchester hatte deutlich mehr Ballaktionen, fand im vorderen Drittel gegen stabil stehende Nordlondoner aber nur selten ein Durchkommen. Die Citizens ließen den Ball in Handballmanier um den gegnerischen Strafraum kreisen. Tottenham bot im Abwehrdrittel kaum Freiräume, was der Hauptgrund war, weswegen Heimkeeper Hugo Lloris in der ersten Halbzeit nur drei Schüsse auf seinen Kasten bekam.

Kane ist in England als eiskalter Goalgetter bekannt und von Gegnern gefürchtet. In dieser Saison erweiterte er sein Repertoire, indem er nun auch als Vorlagengeber mehr als nur überzeugt. In den vorherigen drei Spielzeiten legte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in der Premier League insgesamt acht Treffer auf. Mit seiner Vorlage gegen ManCity steht der 27-Jährige in der laufenden Ligasaison nun bereits bei neun Assists, womit er der erfolgreichste Vorbereiter in Englands höchster Spielklasse ist. Das Toreschießen hat er allerdings nicht verlernt: Nach neun Einsätzen in diesem Wettbewerb stehen bereits sieben Treffer auf seiner Habenseite.