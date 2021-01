Drei Niederlagen, ein Remis, ein Sieg - der FC Chelsea fuhrt in den vergangene fünf Liga-Partien ein bunt gemischtes Potpourri an Ergebnissen ein.

Die Entlassung ist deshalb so emotional für alle Beteiligten, da Lampard von 2001 bis 2014 selbst für die Blues spielte und zahlreiche Erfolge feierte. Er wurde mit Chelsea dreimal Meister, viermal FA-Cup-Sieger und gewann 2012 die Champions League im als "Drama dahoam" berühmt gewordenen Finale gegen den FC Bayern in München.

Die Bindung zwischen den Fans, dem Klub, den Spielern und Lampard war eng. Tuchel muss also spürbare Verbesserungen bringen, um sich die volle Akzeptanz zu sichern - und das am besten schnell. Denn für einen Platz im gesicherten Mittelfeld hatten Klubbesitzer Roman Abramowitsch und die mächtige Sportchefin Marina Granovskaia im Sommer nicht rund 250 Millionen Euro in den Kader gesteckt.