Premier League

Manchester City brauchte in der Anfangsphase etwas Anlaufzeit. Die Wolverhampton Wanderers verteidigten zunächst diszipliniert und ließen tiefstehend wenig zu.

Kevin De Bruyne näherte sich mit einem Freistoß (10.) aus 23 Metern erstmals an Rui Patricios Tor an, der Portugiese hielt den Ball aber ohne Probleme.

City bestimmte den Ballbesitz und ging nach knapp 20 Minuten durch einen Elfmeter von Kevin DeBruyne in Führung, nachdem Romain Saiss den Belgier zuvor mit einer Grätsche zu Boden brachte.

Die Wolves wirkten geschockt und kamen in der ersten Halbzeit kaum vor Edersons Tor.

City spielte sich mit steigender Spieldauer immer weiter in der Hälfte der Wanderers fest und erhöhte nach einer guten halben Stunde folgerichtig zum 2:0. Phil Foden (32.) schob den Ball nach Vorarbeit von Raheem Sterling und einer missglückten Rettungstat von Patricio ins leere Tor.

Kurz vor der Pause hatte City aber auch noch eine gute Chance, nach einem Ballverlust von Joao Moutinho im Mittelfeld auf 3:0 zu erhöhen. De Bruyne (43.) scheiterte nach Vorarbeit von Gabriel Jesus im eins gegen eins am gut postierten Patricio.

Die Wolves kamen motiviert aus der Kabine und hatten zwischen der 54. und 61. Minute die erste richtige Drangphase, in der sie sich im Minutentakt Chance um Chance erspielten.

Drei Minuten später war es wieder Podence, der nach einem Traumpass von Joao Moutinho frei vor Ederson auftauchte und ein Traumtor per Heber nur knapp verpasste. Die letzte Chance in der Drangperiode gehörte Jiménez, doch der Mexikaner schob eine klasse Vorarbeit von Adama Traoré aus wenigen Metern klar am Tor vorbei.