Die Maßnahmen könnten für "vielleicht sechs Monate" in Kraft bleiben, kündigte Johnson sogar ein Horrorszenario für die Klubs an.

"Wir müssen uns eingestehen, dass die Ausbreitung des Virus unsere Fähigkeit beeinträchtigt, Geschäftskonferenzen, Ausstellungen und große Sportveranstaltungen wiederzueröffnen", sagte Johnson. "Wir werden also nicht in der Lage sein, dies ab dem 1. Oktober zu tun."

Staatsminister Gove hatte das bereits am Morgen in der Fernsehsendung "BBC Breakfast" angekündigt: "Im Moment müssen wir einfach vorsichtig sein, und ich denke, dass eine massenhafte Wiedereröffnung zu diesem Zeitpunkt nicht angebracht wäre".

Bereits in der Vorwoche hatten mehr als 100 britische Sportorganisationen in einem gemeinsamen Schreiben mehr Unterstützung von der Regierung gefordert, sonst bestehe "die Gefahr einer verlorenen Generation". Johnson zeigte sich bezüglich Unterstützungsmaßnahmen offen.

In Deutschland sind während einer Testphase bis zu 20 Prozent der Stadionkapazitäten zugelassen, wenn die Inzidenzzahlen es erlauben. Am vergangenen Wochenende mussten allerdings in München und Köln trotzdem Geisterspiele ausgetragen werden.