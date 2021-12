Gerade einmal seit zwei Spielen steht Ralf Rangnick an der Seitenlinie bei Manchester United. Und schon jetzt wird über seinen möglichen Nachfolger spekuliert. Das liegt allerdings weniger an der sportlichen Bilanz (zwei Siege, kein Gegentor) als daran, dass Rangnick nach der Saison in eine beratende Rolle wechseln wird.

Auch deshalb dürfte der Deutsche stark in die Entscheidungsfindung um den kommenden United-Trainer involviert sein. Wie der "Daily Mirror" nun berichtet, ist Erik ten Hag dabei in den Fokus der Red Devils gerückt.

Der Trainer von Ajax Amsterdam wurde immer wieder mit europäischen Topklubs in Verbindung gebracht, hält seinem Klub aber seit 2017 die Treue und verwies in Interviews stets auf seinen bis 2023 gültigen Vertrag. Vor einigen Tagen liebäugelte er aber gegenüber "deVolkskrant" erstmals öffentlich mit einem Wechsel. "Ich habe ausreichend Qualifikationen für die Herausforderungen bei einem ausländischen Topklub", erklärte der 51-Jährige und betonte, dass ihn eine neue Herausforderung durchaus reizen würde.

Bei United sollen die Verantwortlichen laut "Daily Mirror" vor allem von zwei Stärken ten Hags überzeugt sein. Zum einen die Qualität, junge Spieler zu entwickeln und zu echten Topstars zu formen. Dies gelang ihm in der Vergangenheit mit Frenkie de Jong, Mathijs de Ligt sowie Donny van de Beek und auch der aktuelle Ajax-Kader unter anderem mit Ryan Gravenberch, Jurrien Timber oder Noussair Mazraoui strotzt nur so vor Talent.

Ten Hag macht Haller wieder stark

Darüber hinaus schaffte es ten Hag auch, erfahrene Spieler aus ihrem Leistungsloch zu holen und zu alter Stärke zurückzuführen. Das beste Beispiel ist Sébastien Haller, der nach seinem Wechsel von West Ham United wieder aufblühte und mit zehn Toren den Rekord in der Champions-League-Gruppenphase einstellte.

Auch beim FC Bayern wurde ten Hag schon zeitweilig als Nachfolger von Hansi Flick gehandelt, nachdem er von 2013 bis 2015 die zweite Mannschaft der Münchner trainiert hatte.

United vereint derzeit einen ansprechenden Mix aus erfahrenen Stars und verheißungsvollen Talenten. Zudem kommt ten Hags Spielstil der von Rangnick propagierten Strategie recht nahe. Für United gilt es zunächst aber, die Saison erfolgreich und im Idealfall mit der Qualifikation für die Champions League abzuschließen, um für einen neuen Trainer attraktiv zu bleiben.

