Antonio Rüdiger hat ein bemerkenswertes Jahr hinter sich. Im August 2020 wollte er den FC Chelsea unbedingt verlassen. Unter Trainer Frank Lampard pendelte er zwischen Ersatzbank und Tribüne und sah keine Perspektive mehr.

"Ich war kurz davor zu gehen. Es war zum Start in eine Saison mit einer EM am Ende, und auch gegenüber dem DFB sah ich mich dann in der Pflicht, mich nach Alternativen umzuschauen, um genug Spielpraxis zu erhalten", sagte Rüdiger im Mai 2021 dem "kicker". Rüdigers Management prüfte mehrere Optionen, am weitesten war man mit Paris Saint-Germain. Doch am Ende lief die Zeit weg, um alle Details zu klären, erinnert sich Rüdiger.

Er blieb in London und wollte sich durchbeißen. "Ich wollte hart arbeiten, 'work in silence', wie der Engländer sagt, in Ruhe, und auf meine Chance warten. Es war eine sehr schwierige Zeit für mich. Ich war nicht mal im Kader, nachdem ich zuvor Stammspieler gewesen bin", so Rüdiger.

WM-Qualifikation Wohlfühloase DFB: Wie Flick der schnelle Umschwung gelang VOR 13 STUNDEN

Die angestrebte Zusammenarbeit mit Thomas Tuchel in Paris scheiterte, ein paar Monate später waren die beiden dann doch vereint - beim FC Chelsea. Der zuvor bei PSG entlassene Tuchel übernahm im Januar 2021 das Amt des glücklosen Lampard bei den Blues und formte Rüdiger in kurzer Zeit zum Stammspieler.

Rüdigers Stress mit Torhüter Kepa

Von 30 möglichen Spielen bestritt Rüdiger 24 und setzte sich mit dem Gewinn der Champions League die Krone auf. Er ließ sich auch nicht von einem unschönen Zwischenfall aus der Fassung bringen. Anfang April wurde er von Tuchel nach einem überharten Einsteigen gegen Chelsea-Keeper Kepa aus dem Training geworfen und öffentlich gerügt. "Völlig inakzeptabel" sei Rüdigers Aktion gewesen, urteilte Tuchel damals.

Seine guten Leistungen im Verein blieben auch Joachim Löw nicht verborgen. Bei der EURO 2021 stand Rüdiger in allen vier Spielen über die volle Distanz auf dem Platz. Er überzeugte mit kompromissloser Zweikampfführung und spielte weitgehend fehlerfrei. In einer insgesamt schwachen deutschen Mannschaft war Rüdiger noch einer der Besseren.

Thomas Tuchel: "Ich kann mich auf Rüdiger immer verlassen"

Was früher ein Fremdwort war, wenn es um die Beurteilung von Rüdigers Auftritten ging, ist jetzt salonfähig: Konstanz. Früher hatte er immer mal wieder einen schweren Bock drin, mittlerweile hält seine Fehlerquote gering.

"Ich kann mich auf Antonio immer verlassen. Er hat sich durch seine guten Leistungen ein sehr gutes Standing im Team erarbeitet", lobte Tuchel zu Saisonbeginn. Er setzt weiter auf den 28-Jährigen, genauso wie Hansi Flick. Auch unter dem neuen Bundestrainer ist Rüdiger gesetzt und erzielte beim 4:0 gegen Island sein erstes Tor für die Nationalmannschaft seit vier Jahren.

Rüdiger sammelt eifrig Argumente für weitere Einsätze im Verein und in der Nationalmannschaft.

Ob er aber in absehbarer Zukunft überhaupt noch bei Chelsea spielt, steht aktuell in den Sternen. Rüdigers Vertrag läuft am Saisonende aus und englische Medien berichteten zuletzt übereinstimmend, dass sich rein gar nichts bewegt in Sachen Verlängerung. Offenbar hat die Rüdiger-Seite zuletzt ein Angebot ausgeschlagen, da ginge gehaltstechnisch wohl noch mehr.

Interesse von PSG an Antonio Rüdiger

Rüdiger betont, dass er sich in London sehr wohl fühlt und Chelsea natürlich sein erster Ansprechpartner ist. Doch am Tisch sitzt auf der Gegenseite mit Marina Granovskaia eine knallharte Verhandlungspartnerin. Die "eiserne Lady", wie Granovskaia auf der Insel genannt wird, soll 2016 Klub-Ikone John Terry mit den Worten "Take it or fucking leave it" sehr deutlich gemacht haben, was sie von seinem Wunsch nach mehr Geld hält.

Doch Rüdigers Ausgangslage ist eigentlich komfortabel. Er ist in der Form seines Lebens, Stammspieler, Champions-League-Sieger, Trainer-Liebling und an Angeboten von anderen Vereinen soll es auch nicht mangeln. Die "L'Equipe" berichtete kürzlich vom PSG-Interesse und auch in England und der Bundesliga verfolgen die Topklubs aufmerksam, wie der festgefahrene Vertragspoker zwischen dem Rüdiger-Lager und Chelsea weitergeht.

Am Ende eines bemerkenswerten Jahres hat Antonio Rüdiger alle Trümpfe in der Hand.

Das könnte Dich auch interessieren: "Sicherheitscheck" - ungeplante Zwischenlandung der DFB-Elf

Boateng-Rückkehr zum DFB? Das sagt Bundestrainer Flick

Premier League Zähne ausgeschlagen: Ronaldo erteilt seiner Mutter Stadionverbot 07/09/2021 AM 10:16