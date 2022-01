"Ich glaube, es war während eines Eckballs", sagte Teammanager Tuchel nach dem Vorfall am Sonntag beim 2:0-Erfolg über die Mannschaft von Antonio Conte . Allerdings hatte er die Szene im Spiel nicht wahrgenommen. "Ich habe es vor wenigen Minuten gehört. Ich wusste das während des Spiels nicht", so der 48 Jahre alte Schwabe.

Bereits am Samstag hatte ein ähnlicher Vorfall in der Premier League für Aufsehen gesorgt. Nach dem Führungstor für Aston Villa beim Gastspiel in Everton hatten Fans der Toffees Matty Cash und Lucas Digne mit Plastikflaschen beworfen.

Ad

Tuchel zeigte sich nach den Geschehnissen des Wochenendes zwar "nicht besorgt", erklärte aber: "Sollte das eine neue Entwicklung sein, müssen wir gemeinsam handeln, um das Ganze so schnell wie möglich zu stoppen und das fantastische Umfeld und die einzigartige Atmosphäre in England zu schützen."

Premier League Sieg im Topspiel: Chelsea findet gegen Tottenham in die Erfolgsspur zurück VOR 11 STUNDEN

Es war nicht der erste Zusammenstoß zwischen Rüdiger und den Tottenham-Anhängern. Der 28-Jährige hatte nach einem Aufeinandertreffen 2019 beklagt, dass er von Spurs-Fans rassistisch beleidigt worden sei.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Drei Dinge, die bei Bayern gegen Hertha BSC auffielen: Tolisso bewirbt sich für neuen Vertrag

Tuchel erklärt mageres Remis in Brighton: "Willkommen in der Realität"

La Liga Real entgeht Blamage - Barça jubelt spät VOR 11 STUNDEN