Die drei 21-Jährigen sollen die Fotos ohne Einwilligung des ehemaligen Nationalspielers aufgenommen und geteilt haben. Zuvor habe Rooney die Frauen am Samstag in einem Club in Manchester nach einer 1:2-Niederlage im Vorbereitungsspiel gegen Viertligist Salford in den VIP-Bereich eingeladen.

"Ich denke, er dürfte zu Hause ein paar Fragen zu beantworten haben", zitierte das Boulevardblatt Sun einen "Freund" Rooneys, der an der Party beteiligt gewesen sein soll. Rooney (35) ist seit 2008 mit seiner Coleen verheiratet. Das Paar hat vier Söhne.

(SID)

