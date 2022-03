Fußball

Christian Eriksen nach Herzstillstand bei EM zurück bei Dänemark: "Ziel ist es, bei der WM zu spielen"

Im Januar sagte Dänemarks Mittelfeldspieler Christian Eriksen, dass sein Herz kein Hindernis für die Teilnahme an der Fußball-WM ist. Nun lebt der Traum des 30-Jährigen nach der ersten Berufung für die Nationalmannschaft seit seinem Zusammenbruch bei der Europameisterschaft wieder. "Mein Ziel ist es, bei der Weltmeisterschaft in Katar zu spielen", sagt Eriksen. "Ich will spielen!"

00:01:15, vor 30 Minuten