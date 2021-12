Demnach habe es bei Watford einen größeren Corona-Ausbruch gegeben, den Gästen stünden nicht genügend Spieler zur Verfügung, um das Spiel auszutragen. Beide Teams kämpfen gegen den Abstieg.

Die Premier League hat momentan mit zahlreichen Coronafällen zu kämpfen. Am Montag verkündete die Liga insgesamt 42 Fälle in den Klubs - ein trauriger Rekord in der Pandemie.

In Großbritannien breitet sich die Omikron-Variante des Virus aus, Premierminister Boris Johnson hatte deswegen zuletzt eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen angekündigt.

Auch die Premier League hatte zuletzt beschlossen, die COVID-19-Beschränkungen wieder einzuführen, einschließlich einer Rückkehr zu Abstandsregeln und zum Tragen von Masken.

(SID)

