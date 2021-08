Die Sieben trug Cristiano Ronaldo bereits bei seinem ersten Engagement für Manchester United zwischen 2003 und 2009 – und seinem Markennamen "CR7" entsprechend hätte sie der 36 Jahre alte Superstar bestimmt auch anno 2021 wieder.

Die Rückennummer 7 ist bei United jedoch schon an den uruguayischen Stürmer Edinson Cavani vergeben und so für die aktuelle Saison an die Premier League gemeldet. ManUtd könnte bei der Liga eine Ausnahme beantragen, das gab's jedoch noch nie.

Cavani hatte sich zuvor auch schon bei Jadon Sancho, der bei Borussia Dortmund die 7 trug und vor dieser Saison für 85 Millionen Euro zu den Red Devils wechselte, offensichtlich wenig gesprächsbereit gezeigt. Sancho spielt mit der 25 (2+5=7) für United.

Bundesliga Gerüchten um PSG zum Trotz: Lewandowski erreicht das nächste Level VOR 5 STUNDEN

Kurios: Auf der offiziellen Homepage der Premier League ist Ronaldo schon im Kader von Manchester United verzeichnet – mit der Rückennummer 7. Dort wird aber auch Cavani weiter mit der 7 geführt.

Für Ronaldo ist das indes nichts Neues: Als der Superstar 2009 zu Real Madrid wechselte, musste er zunächst auch mit einer anderen Nummer Vorlieb nehmen, da Real-Legende Raúl die 7 besetzt hatte. So lief der Portugiese für Real in der Saison 2009/10 mit der 9 auf, ehe Raúl die Königlichen im Sommer 2010 in Richtung FC Schalke 04 verließ und so Ronaldos Lieblingsnummer frei machte.

Diese Nummern sind zu haben

Zu Beginn seiner Karriere trug Ronaldo bei Sporting Lissabon im Übrigen zunächst die 28, im Nationaldress dafür erst die 17, weil Luís Figo die Sieben vorbehalten war

Die 17 trägt bei United aktuell jedoch Fred, die 28 wäre frei. Zu haben sind bei United neben der 28 derzeit die Rückennummern 12, 15, 24, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 und alles ab 40.

Immerhin: Ronaldo könnte seine Lieblingsnummer in der Champions League tragen, falls Cavani dort dann eine andere Nummer trägt. Das kam in der Vergangenheit zum Beispiel schon bei Henrikh Mkhitaryan vor, der 2017/18 die 7 in der Premier League trug, in der Europa League aber mit der 77 auflief.

Da noch nicht alle Formalitäten des Wechsels erledigt sind, wird Ronaldos Comeback für Manchester United erst nach der Länderspielperiode für den 11. September und das Liga-Heimspiel gegen Newcastle United erwartet.

Das könnte Dich auch interessieren: Gerüchten um PSG zum Trotz: Lewandowski erreicht das nächste Level

Tuchel: Ronaldo wird uns das Leben schwer machen

Premier League Mega-Transfer perfekt! Cristiano Ronaldo kehrt zu Ex-Klub zurück GESTERN AM 16:03