Ein Geheimnis seiner hohen Leistungsfähigkeit im fortgeschrittenen Fußballeralter benannte Ronaldo auch: "Ich achte sehr auf meinen Körper und meinen Geist. In letzter Zeit habe ich gelernt, dass der Körper auch nach 33 Jahren Leistung erbringen kann, wenn man sie braucht. Aber der wahre Kampf ist der mentale."

Diese Beständigkeit sei "ein entscheidender Faktor ist, um weiterhin auf hohem Niveau zu spielen und gute Leistungen zu erbringen".

Er habe sich in den vergangenen Jahren vor allem "auf die Arbeit an meinem Geist konzentriert. Ich weiß, dass mein Körper mit mir klarkommt. Ich habe großen Respekt vor ihm und höre auf ihn", meinte der Portugiese weiter.

In schwierigen Zeiten hat Ronaldo zudem eine bestimmte Einstellung: "Wenn man fällt, muss man die Kraft haben, wieder aufzustehen. Ich bin glücklich, ich will hier bleiben und sehen, was passiert."

Altersrekord in Premier League noch weiter weg

Im Sommer 2021 war der 36-Jährige zu seinem Ex-Klub Manchester United zurückgekehrt. Bis 2023 steht Ronaldo nun erst einmal bei den Red Devils unter Vertrag. Wie es danach weitergeht, ist nicht geklärt.

Um einen Altersrekord zumindest in der Premier League aufzustellen, müsste der Europameister von 2016 allerdings noch etwas länger in Manchester oder auf der Insel bleiben. Bisher hält Teddy Sheringham, ehemaliger United- und Tottenham-Stürmer, mit 40 Jahren und 272 Tagen den Rekord als ältester Feldspieler.

