Trainingsrückstand, Knieprobleme, Länderspielabstellung oder gar nicht erst im Kader - es gibt eine Menge Gründe, weshalb Lionel Messi in dieser Saison gerade einmal auf acht Pflichtspiele für Paris Saint-Germain kommt. Daraus kann man dem 34-Jährigen natürlich keinen Vorwurf machen.

Interessanter ist da schon die Frage, weshalb Messi nur wenig Glanz verbreiten kann, wenn er denn spielt. Auch da - man ahnt es - kommen mehrere Faktoren zusammen. "Ich denke, er ist zum einen ein Opfer der merkwürdigen Taktik bei PSG", erklärt Fußball-Experte Maxime Dupuis, der für Eurosport in Paris über den Verein berichtet.

Tatsächlich musste Messi unter Coach Mauricio Pochettino bereits drei unterschiedliche Rollen spielen, in nur acht Spielen. Der 49-Jährige setzte seinen Landsmann bereits als Rechtsaußen, Mittelstürmer und hängende Spitze ein.

Das Ergebnis: drei Tore in der Champions League, komplette Flaute in der Liga und noch in keinem Wettbewerb einen Assist. Mager.

Messi betritt komplettes Neuland

"Es ist aber nicht nur die Taktik, auch individuell betrachtet ist er weit entfernt von dem Messi, den wir kennen", so Dupuis. Immerhin: Beim 3:2-Sieg in der Champions League gegen RB Leipzig war der sechsmalige Weltfußballer erstmals entscheidend. Messi traf aus dem Spiel heraus zum 2:2 und stellte mit einem verwandelten Elfmeter den Heimerfolg sicher.

Was nicht vergessen werden darf: Im Unterschied zu Cristiano Ronaldo spielt Messi zum ersten Mal in seiner Profikarriere für einen anderen Klub als den, bei dem er debütiert hat. Hinzu kommt, dass der Transfer gar nicht im Interesse des Ausnahmespielers lag. "Für mich war klar, dass ich meine Karriere in Barcelona beende. Ich dachte, nur die Unterschrift fehlt noch", stellte Messi unlängst in einem Interview mit "France Football" klar.

Wurde das System beim FC Barcelona über viele Jahre passgenau auf ihn zugeschnitten, muss er in Paris seinen Platz und seine Rolle erst noch finden. Das braucht Zeit. "Ich muss die Stadt jetzt kennenlernen, um mich leichter zurechtzufinden. In Barcelona hatte ich meine Gewohnheiten, ich kannte jede Ecke, ich bin oft an dieselben Orte gegangen", gab Messi zu.

Ronaldo schwärmt: "Die beste Entscheidung"

Diese Gemengelage erklärt, weshalb es für Ronaldo in Manchester nach dem Sommerwechsel so viel besser läuft. Während Messi in Barcelona in 17 Jahren als Profi eine Ära prägte, lief der Portugiese nach seinem Profieinstand bei Sporting für Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin und nun erneut Manchester auf.

Durchgesetzt hat er sich überall. Ronaldo war Torschützenkönig in der Premier League, in La Liga und in der Serie A. Er wurde in allen drei Ländern Meister und und zum Fußballer des Jahres gekürt. Ein Kunststück, das noch keinem anderen Fußballer gelang.

Ronaldos Anpassungsfähigkeit hilft ihm auch jetzt wieder nach der Rückkehr zu den Red Devils. Neun Tore und einen Assist hat der Superstar nach 13 Pflichtspielen schon wieder auf dem Konto - und das mit 36 Jahren. Der Wechsel zu United sei "die beste Entscheidung" gewesen, so der Stürmer. "Ich mache jetzt weiter um Manchester dabei zu helfen, Geschichte zu schreiben."

Das Projekt lässt sich gut an: Ronaldo traf in allen vier Champions-League-Spielen. Traf der Neuzugang nicht, wie in der Premier League, gewann United auch die Partie nicht.

ManUnited taumelt trotz Ronaldo

Wie bei Messi in Paris sprechen auch bei Ronaldo in Manchester die Zahlen eine deutliche Sprache, nur eben im positiven Sinne. Der Europameister von 2016 ist zurück in Old Trafford - und sofort wieder entscheidend. Allerdings: Ronaldos Klasse bewahrte die Auswahl von Teammanager Ole Gunnar Solskjær nicht von einer sportlichen Krise in der Liga

Der Portugiese hatte bei "Sky Sport UK" klargestellt, dass es ihm um Titel gehe, die Qualifikation für die Champions League ist die absolute Mindestanforderung. "Ich bin hier nicht auf Urlaub", betonte der Goalgetter, der bereits von 2003 bis 2009 in Old Trafford sein sportliches Zuhause hatte.

Immerhin eines hat Messi dem 36-Jährigen nach dem Wechsel nach Paris voraus - er führt mit PSG die Tabelle in der Meisterschaft an , mit zehn Punkten Vorsprung. Der Haken an der Sache: An ihm liegt es nicht.

