Obwohl der fünfmalige Gewinner des Ballon d'Or ein gültiges Arbeitspapier bis Sommer 2023 inklusive Option auf ein weiteres Jahr seitens des Vereins besitzt, soll es "ESPN" zufolge keine Garantie für einen Verbleib des Portugiesen geben.

"ESPN" berichtet, dass sich der ehemalige Akteur von Juventus Turin bezüglich eines Verbleibs nicht sicher sei.

Ad

Sollte ihm der neue Übungsleiter nicht zusagen, könnte er auf die Suche gehen und sich auf dem Transfermarkt nach einem neuen Klub umsehen.

La Liga Bericht: Messi riet Barça-Trainer Xavi von PSG-Teamkollege ab VOR 2 STUNDEN

In der laufenden Spielzeit netzte CR7 bereits 14 Mal in 23 Spielen für ManUnited ein. Insbesondere in der Champions League wusste er mit sechs Toren in fünf Spielen zu überzeugen.

Das könnte Dich auch interessieren: Bei Pokal-Pleite in Bilbao: Bale lacht Mitspieler Hazard aus

#Sotipptderboss: Bayern marschiert, Bayer patzt beim BVB

Premier League Brisanter Tweet: ManUnited-Spieler legt sich mit Rangnick an VOR 4 STUNDEN