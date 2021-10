Der portugiesische Superstar kennt den früheren Weltfußballer gut: Zidane und Ronaldo gewannen bei Real Madrid zusammen dreimal die Champions League.

Nach dem durchwachsenen Saisonstart war Trainer Ole Gunnar Solskjaer in Manchester zuletzt in die Kritik geraten. Die Red Devils stehen in der Premier League derzeit auf Tabellenrang sechs. Am Wochenende hatte der Vizemeister bei Leicester City 2:4 verloren