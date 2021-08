Ronaldo verspüre keine große Lust mehr, am Samstag gegen den FC Empoli zu spielen. Laut einem Bericht von "Spox" und "Goal" sei es am Donnerstagabend zwischen der Alten Dame und dem Portugiesen zu einem Bruch gekommen, welcher nicht mehr zu reparieren sei.

Ein Verbleib in Turin scheint ausgeschlossen zu sein.

Über einen Transfer von Ronaldo soll am Freitag entschieden werden. Demnach warten die Italiener noch auf ein offizielles Angebot der Citizens.

Medienberichten zufolge war sein Agent Jorge Mendes am Mittwoch und am Donnerstag in Turin, um Verhandlungen zu führen. Eine Einigung zwischen Manchester City und Juventus Turin steht aber noch aus, allerdings sollen beide Parteien derzeit Fortschritte machen.

Der Serie-A-Klub soll dem Bericht zufolge selbst um ein Treffen mit Ronaldos Agenten gebeten haben, um ihm mitzuteilen, dass der Portugiese die Alte Dame keinesfalls ablösefrei verlassen darf. Der Vertrag des Angreifers ist noch bis 2022 datiert, demnach hat Juventus Turin nur noch diesen Sommer die Möglichkeit, eine lukrative Ablösesumme zu erzielen.

Auch Transferinsider Fabrizio Romano schrieb, dass Ronaldo sich dazu entschieden habe, Juventus zu verlassen und er selbst habe auch den Klub darum gebeten, verkauft zu werden.

Ronaldo verzichtet offenbar für City auf viel Gehalt

In England würde der Portugiese laut "AS" "nur" noch rund 15 Millionen Euro verdienen, er soll einen Zweijahresvertrag unterschreiben. In der Frage der Ablöse für den Europameister von 2016 liegen Juventus und City aber offenbar weit auseinander. Im Gespräch sind 25 Millionen Euro, aber auch ein Tauschgeschäft mit Raheem Sterling oder Gabriel Jesus sei denkbar.

Nach der Verpflichtung von 118-Millionen-Euro-Mann Jack Grealish sucht Guardiola weiter nach einem Ersatz für den zum FC Barcelona abgewanderten Stürmer Sergio Agüero, der umworbene Harry Kane bleibt bei Tottenham Hotspur. Die Gerüchte um Ronaldo und City halten sich hartnäckig, auch wenn der Angreifer diese zuletzt als "respektlos" und "frivol" bezeichnet hatte.

Laut "Gazzetta" erwägt Juve eine Verpflichtung von Borussia Dortmunds belgischem Nationalspieler Axel Witsel. Weitere Kandidaten sind Mauro Icardi (Paris St. Germain) und Dusan Vlahovic (AC Florenz). Auch eine Rückkehr des zu FC Everton gewechselten Ex-Juve-Mittelstürmers Moise Kean nach Turin wird nicht ausgeschlossen.

(mit SID)

