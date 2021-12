Am 26. Dezember ist traditionell voller Spielbetrieb in der Premier League. Alle Klubs sind am sogenannten Boxing Day im Einsatz.

Geplant sind am zweiten Weihnachtsfeiertag insgesamt sieben Spiele. Die Partie zwischen Newcastle United und Manchester United soll erst am 27. Dezember stattfinden.

Trotz der stark steigenden Coronainfektionen sollen die Matches wie geplant stattfinden. Kurzfristige Änderungen sind aber nicht ausgeschlossen.

Hier gibt es alle Informationen zum Boxing Day in der englischen Premier League.

Boxing Day: Die Partien im Überblick

16:00 Uhr: FC Burney - FC Everton

FC Burney - FC Everton 16:00 Uhr: Manchester City - Leicester City - Liveticker

Manchester City - Leicester City - Liveticker 16:00 Uhr: Norwich City - FC Arsenal

Norwich City - FC Arsenal 16:00 Uhr: Tottenham Hotspur - Crystal Palace

Tottenham Hotspur - Crystal Palace 16:00 Uhr: West Ham United - FC Southampton

West Ham United - FC Southampton 18:30 Uhr: Aston Villa - FC Chelsea - Liveticker

Aston Villa - FC Chelsea - Liveticker 21:00 Uhr: Brighton and Hove Albion - FC Brentford

Brighton and Hove Albion - FC Brentford verschoben: FC Liverpool - Leeds United

FC Liverpool - Leeds United verschoben: Wolverhampton Wanderers - FC Watford

Die Premier League live im TV

Sky überträgt alle Matches am Boxing Day live im TV. Die Spieltagskonferenz ist auf Sky Sport 1 zu sehen. Alle Einzelmatches gibt es dann ab Sky Sport 2.

Der Boxing Day im Livestream

Bei SkyGo gibt es einen Livestream zu allen Matches in der Premier League.

Die Premier League bei Eurosport.de

Eurosport.de bietet entweder Liveticker oder Livescorings zu allen Matches am Boxing Day an. Hier halten wir Euch über das Geschehen in der englischen Premier League auf dem Laufenden.

